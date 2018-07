Delo: Odpadki vračajo udarec (27. 7.)

Ljubljana, 27. julija - Prizori, kakršne v teh dneh spremljamo na plažah Mumbaja in Dominikanske republike, kamor je morje izbljuvalo več ton smeti, se berejo kot vojna napoved odpadkov človeštvu in jasno sporočilo, da se bomo ob neukrepanju v njih zadušili. Naši soprebivalci iz živalskega kraljestva to že doživljajo, v Delu piše Maja Prijatelj Videmšek.