Newyorške borze neenotno

New York, 26. julija - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno. Borzni analitiki ocenjujejo, da je padec delnic Facebooka s sabo potegnil tudi indeks Nasdaq, ki je zabeležil največji enodnevni padec vrednosti v mesecu, dvignile pa so se industrijske delnice zaradi dogovora ZDA in EU o pogajanjih glede trgovine.