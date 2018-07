Demaru 18. etapa, brez sprememb med najboljšimi

Pau, 26. julija - Francoski kolesar Arnaud Demare je zmagovalec predzadnjega sprinta na 105. dirki po Franciji. V 18. etapi, 171-kilometrski preizkušnji med Trie-sur-Baisejem in Paujem, je za seboj pustil rojaka Christopha Laporta in dva Norvežana, Alexandra Kristoffa in Edvalda Boassona Hagna. Rumeno majico vodilnega je zadržal Britanec Geraint Thomas.