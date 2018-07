Voditelji Bricsa ob rastočih trgovinskih napetostih za okrepitev sodelovanja

Johannesburg, 26. julija - Voditelji skupine hitro rastočih gospodarstev Brics so tudi drugi dan tridnevnega srečanja, ki ga gosti Južna Afrika, v veliki meri posvetili globalnim trgovinskim grožnjam. Napovedali so okrepitev medsebojnega sodelovanja in ponovili svojo zavezanost multilateralizmu. Opozorili so, da naraščanje protekcionizma neposredno ogroža trge v razvoju.