Nemčija in proizvajalci avtomobilov pozitivno o dogovoru Trump-Juncker, Francija zadržana

Bruselj, 26. julija - Nemška kanclerka Angela Merkel in evropski proizvajalci avtomobilov so pozdravili dogovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa in predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja o umiritvi trgovinskih napetosti med EU in ZDA. Najbolj zadržano se je doslej odzvala Francija, previdni pa so tudi v Evropski centralni banki.