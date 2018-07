Uporabniki Centra Obala za vselitev čakajo še na pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt

Debeli rtič, 29. julija - Gradnja objekta Centra Obala za osebe s posebnimi potrebami na Debelem rtiču je v zaključni fazi, so pojasnili na ministrstvu za delo. Uporabniki se bodo v center lahko vselili po pridobitvi uporabnega dovoljenja ter dobavi in montaži opreme, pri čemer so postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja še v teku.