Nissan zaradi rasti cen surovin in neugodnih tečajnih gibanj z nižjim dobičkom

Jokohama, 26. julija - Japonski avtomobilski velikan Nissan je v prvih treh mesecih poslovnega leta ustvaril 115,8 milijarde jenov (okoli 892 milijonov evrov) čistega dobička, kar je 14 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje so upadli za 1,6 odstotka na 2720 milijard jenov. Dobičkonosnost so oklestile višje cene surovin in neugodna tečajna gibanja.