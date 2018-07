Prodaja Term Lendava v zaključni fazi, Term Banovci v začetni

Ljubljana, 26. julija - Sava Turizem, hčerinska družba Save, je v strateških smernicah 2018-2022 družbi Terme Lendava in Terme Banovci prepoznala kot destinaciji, primerni za prodajo. "Postopek prodaje Term Lendava je v zaključni fazi, Term Banovci pa v začetni, več o poslih do njune realizacije ne moremo komentirati," so za STA povedali v Savi Turizmu.