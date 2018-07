Na EP le Bertoncelj in Klavora, telovadke z ekipo

Ljubljana, 26. julija - Slovenska reprezentanca v športni gimnastiki bo v začetku avgusta nastopila na evropskem prvenstvu v Glasgowu, kjer bodo sočasno tudi prvenstva stare celine kolesarjev, plavalcev, triatloncev, golfistov in veslačev. Od telovadcev bosta nastopila le Sašo Bertoncelj in Rok Klavora, telovadke pa so sestavile tudi ekipo na čelu s Tejo Belak.