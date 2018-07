Več sto migrantov vdrlo v špansko eksklavo v Maroku

Madrid, 26. julija - Več sto migrantov iz afriških držav je danes v zgodnjih jutranjih urah uspelo preplezati dvojno ograjo na meji med Marokom in špansko eksklavo Ceuto ter vdreti na špansko ozemlje. Migranti so se čez mejo prebili tudi z nasiljem, nekateri so namreč varnostne sile na meji napadli z živim apnom. Več deset ljudi je ranjenih.