Kitajski konzorcij začenja izgradnjo mostu na polotok Pelješac

Zagreb, 29. julija - Hrvaško javno podjetje Hrvatske autoceste (Hac) in kitajski gradbeni konzorcij na čelu z družbo China Road and Bridge Corporation bosta v ponedeljek v Stonu na polotoku Pelješac podpisala dokument o začetku izgradnje mostu na drugi največji hrvaški polotok. Most naj bi zgradili najpozneje do 30. julija 2021.