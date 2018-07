Ob svetovnem dnevu esperanta objavljen slovensko-esperantski spletni slovar

Ljubljana, 26. julija - Združenje za esperanto Slovenije je ob svetovnem dnevu esperanta pripravilo dan odprtih vrat, na katerem so prvič vzpostavili slovensko-esperantski slovar na spletnem portalu Termania. Gre za slovar, ki so ga v združenju pripravili na podlagi tiskanega slovarja iz leta 1985. Ob tej priložnosti so pripravili tudi razne esperantske delavnice.