V Črni na Koroškem kmalu 63. koroški turistični teden

Črna na Koroškem, 26. julija - V Črni na Koroškem so sredi priprav na osrednje poletno dogajanje, 63. koroški turistični teden. Potekal bo od 10. do 19. avgusta, ko v kraju pričakujejo od 20.000 do 30.000 obiskovalcev, tudi iz tujine. Ob dogajanju bo občina med drugim podpisala listino prijateljstva s poljskim mestom Dzialoszyn in slovesno odprla pešpot.