Peterica strank kljub vsebinskim razhajanjem v poskus uskladitve koalicijske pogodbe z Levico

Ljubljana, 26. julija - Predsedniki peterice sredinskih strank so danes začeli koalicijske pogovore z Levico. Tako v LMŠ kot Levici priznavajo, da so vsebinska razhajanja med njimi velika in bo v pogajanja treba vložiti precej napora. A so po njihovem mnenju pogovori smiselni, zato se bodo poskusili v dobrem tednu dni uskladiti o vsebini koalicijske pogodbe.