V nesreči na primorski avtocesti udeleženih pet vozil, ena oseba umrla

Ljubljana, 26. julija - V prometni nesreči na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru, ki se je zgodila okoli 8. ure, je bilo udeleženih pet vozil, med njimi avtobus in kombi. Ena oseba je umrla, so pojasnili na policiji. Posledice prometne nesreče so odstranili in cesta je po štirih urah spet prevozna, poroča prometnoinformacijski center.