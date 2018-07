Celjske mesnine lani z rastjo prihodkov

Celje, 29. julija - Celjske mesnine so lani ustvarile 82,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček družbe je znašal 1,6 milijona evrov in je tako primerljiv z dobičkom iz leta 2016. Po besedah direktorja Celjskih mesnin Izidorja Krivca so s poslovanjem v letu 2017 glede na razmere zadovoljni.