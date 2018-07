Kobarid bo gostil tabor slovenskih otrok po svetu

Kobarid, 28. julija - V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Kavka v bližini Kobarida se danes začenja že 22. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Glavni namen tabora je krepiti zanimanje in ljubezen do Slovenije in slovenskega jezika.