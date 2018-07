V nesreči na primorski avtocesti udeleženih pet vozil, ena oseba umrla

Ljubljana, 26. julija - V prometni nesreči na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru, ki se je zgodila okoli 8. ure, je bilo udeleženih pet vozil, med njimi avtobus in kombi. Ena oseba je umrla, so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper. Avtocesta je še vedno zaprta, urejen je obvoz, poroča prometnoinformacijski center.