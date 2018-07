Zaradi preprodaje droge 55-letni Ljubljančan v pripor

Ljubljana, 26. julija - Ljubljanski policisti so v torek na Petkovškovem nabrežju pri preprodaji manjše količine prepovedane droge zalotili 55-letnega Ljubljančana. Policisti so mu odvzeli prostost, na podlagi odredbe sodišča opravili osebno preiskavo ter zasegli drogo in gotovino. Preiskovalni sodnik je za osumljenca v sredo po zaslišanju odredil pripor.