Robert Green oblekel dres Chelseaja

London, 26. julija - Nekdanji vratar angleške nogometne reprezentance Robert Green je z angleškim prvoligašem Chelseajem podpisal enoletno pogodbo, so danes sporočili iz londonskega kluba. Iz Chelseaja so sporočili, da naj bi bil Green menjava za Belgijca Thibauta Courtoisa, ta naj bi se preselil na Santigo Bernabeu k madridskemu Realu, in Argentinca Willyja Caballera.