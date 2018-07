Zaev bo do ponedeljka razpisal referendum o imenu Makedonije

Skopje, 26. julija - Makedonski premier Zoran Zaev je v sredo zvečer sporočil, da bo do ponedeljka razpisal referendum o dogovoru med Skopjem in Atenami o imenu Makedonije, kar pomeni, da bodo morali glasovanje izvesti do 30. septembra. Že pred tem je zatrdil, da bodo referendum organizirali, tudi če ne bo dogovora z opozicijsko VMRO-DPMNE.