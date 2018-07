RTVS vabi na dan odprtih vrat oddajnika na Nanosu

Postojna, 29. julija - Ob 90-letnici delovanja oddajnikov in zvez, kar sovpada z 90-letnico Radia Slovenija in 60-letnico Televizije Slovenija, Radiotelevizija Slovenija (RTVS) danes vabi na dan odprtih vrat oddajnika na Nanosu. Na vodenih ogledih bodo obiskovalci lahko spoznali delovanje oddajnika in se seznanili z napredkom tehnologije na tem področju.