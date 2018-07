V Brežicah končali prenovo glavne mestne vpadnice

Brežice, 29. julija - Občina Brežice je te dni končala maja začeto prenovo Bizeljske ceste oz. glavne brežiške vpadnice. Hkrati so prenovili tamkajšnji vodovod in za obe naložbi skupaj odšteli 680.000 evrov. Z ureditvijo mešanih površin za pešce in kolesarje ter ureditvijo križanj stranskih ulic z otoki, ki preprečujejo parkiranje, so okrepili tudi prometno varnost.