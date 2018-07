Plavajoči grad Snežnik bo do sobote gostil umetnike z vsega sveta

Ljubljana, 26. julija - Grad Snežnik se bo danes prelevil v Plavajoči grad, ki bo do sobote gostil več kot 110 skupin glasbenikov, gledališčnikov in vizualnih umetnikov iz 29 držav. Na 16 unikatnih prizoriščih v, na in ob gradu bodo ustvarili pester program. Po besedah vodje festivala Matije Solceta bo na sporedu več kot 200 dogodkov.