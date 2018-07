Daimler s padcem prihodkov in dobička

Frankfurt, 26. julija - Nemški avtomobilski proizvajalec Daimler je v letošnjem drugem trimesečju kljub večji prodaji avtomobilov beležil padec prihodkov in dobička. Padce so pripisali trgovinskim napetostim. Med marcem in junijem je Daimler ustvaril 1,79 milijarde evrov čistega dobička, kar je 29 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta.