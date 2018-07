Za nekatere zaselke na piranskem podeželju ne bo zvišanja turistične takse

Sečovlje, 29. julija - Iz dviga turistične takse v Občini Piran so občinski svetniki na pobudo predsednika KS Sečovlje Denisa Fakina izvzeli zaselke Seča, Sečovlje, Dragonja, Sv. Peter, Nova vas in Padna, tako da bodo tamkajšnji sobodajalci tudi po novem letu plačevali takso v sedanji višini 1,27 evra. Turisti na podeželju nimajo enakega dostopa do morja, meni Fakin.