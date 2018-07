Legendarni Jarome Iginla se poslavlja

Calgary, 26. julija - Legendarni kanadski hokejist Jarome Iginla je pri 41 letih končal profesionalno kariero, v kateri je kar 20 let igral v najmočnejši ligi na svetu, NHL. Uradno se bo Kanadčan, ki ima z reprezentanco tudi dve zlati olimpijski kolajni iz Vancouvra 2010 in Salt Lake Cityja 2002, poslovil od hokeja 30. julija, so zapisali pri Sports Illustrated.