Evropska sredstva za projekt nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

Ljubljana, 26. julija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori javnemu razpisu za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije. Skupna višina sredstev znaša 220.000 evrov. Razpis pa bo predvidoma prihodnji teden objavilo ministrstvo za delo, so sporočili iz vladne službe.