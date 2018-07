Pred ameriških veleposlaništvom v Pekingu odjeknila eksplozija

Peking, 26. julija - Pred ameriškem veleposlaništvom v Pekingu je po poročanju očividcev odjeknila eksplozija. Na videoposnetkih je videti dim, razbitine in ljudi, ki so se zbrali pred stavbo. Kitajska policija je sprva zaprla širše območje okoli veleposlaništva, a so nekatere zapore že umaknili, poročajo tuje tiskovne agencije.