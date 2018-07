Število žrtev požarov v Grčiji naraslo na 81

Atene, 26. julija - Medtem ko reševalne ekipe še vedno preiskujejo domove in avtomobile, ki so jih uničili obsežni požari na polotoku Atika, so grške oblasti sporočile, da je število smrtnih žrtev naraslo na 81. Več ljudi še vedno pogrešajo, zato oblasti svarijo, da utegne število žrtev narasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.