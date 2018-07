Facebook krepko povečal četrtletni dobiček in prihodke, a s slabšimi napovedmi za preostanek leta

New York, 26. julija - Upravljalec družbenega omrežja Facebook je v drugem letošnjem četrtletju ustvaril 5,11 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 31 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodke so narasli za 42 odstotkov na 13,2 milijarde dolarjev. A delnice so vseeno utrpele velik padec, saj je družba napovedala počasno rast prihodkov do konca leta.