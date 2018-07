EU in ZDA z dogovorom o umiritvi trgovinskih napetosti

Washington, 25. julija - Ameriški predsednik Doland Trump in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sta na današnjem srečanju v Beli hiši dosegla dogovor o umiritvi trgovinskih napetosti med ZDA in EU. Skupaj naj bi si med drugim prizadevali v smeri ničelnih carin na industrijske izdelke, unija pa naj bi uvozila več ameriških soje in utekočinjenega plina.