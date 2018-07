Newyorške borze končale v zelenem, Nasdaq z rekordom

New York, 25. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Tehnološki indeks Nasdaq je pri 7932,24 točkah dosegel nov rekord. Na trgovanje je po mnenju analitikov vplivalo srečanje predsednika ZDA Donalda Trumpa in predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, ki naj bi dosegla dogovor o umiritvi trgovinskih napetosti med ZDA in EU.