Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 25. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana zahod proti razcepu Kozarje promet oviran. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Zgornji Leskovec, Obrežje in Gruškovje.