Ryanair bo v luči stavk ukinil več kot 300 delovnih mest

Dublin, 25. julija - V Ryanairu so v luči stavk, zaradi katerih so morali odpovedati več sto letov, zagrozili, da bodo ukinili več kot 300 delovnih mest. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je največji evropski nizkocenovni letalski prevoznik obvestila o odpovedi z 90-dnevnim rokom že izročil več kot 100 pilotom in več kot 200 članom kabinskega osebja.