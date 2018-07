Na Marsu odkrili prvo jezero s tekočo vodo

Tampa, 25. julija - Astronomi so odkrili dokaze, da na Marsu obstaja podzemeljsko jezero s tekočo vodo. Raziskovalci so že pred tem našli dokaze, da pod površjem rdečega planeta obstaja tekoča voda, to pa je prvič, da so odkrili dokaze o obstoju večje gmote tekoče vode, je razvidno iz danes objavljenega članka v znanstveni reviji Science.