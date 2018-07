Pri Kornatih v Jadranskem morju opazili jato z več kot 50 navadnimi delfini

Zagreb, 26. julija - Hrvaški raziskovalci iz instituta Plavi svijet so pri Kornatih v Jadranskem morju opazili več kot 50 navadnih delfinov (delphinus delphis). Po navedbah raziskovalcev gre za največje jato navadnih delfinov, ki so jo opazili v hrvaškem morju, potem ko so pred več desetletij navadni delfini povsem izginili iz Jadrana.