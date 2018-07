V Srbiji trije mrtvi zaradi okužbe z virusom zahodnega Nila

Beograd, 25. julija - Od začetka junija so v Srbiji zabeležili 41 primerov okužb z virusom zahodnega Nila, tri osebe pa so umrle, je danes sporočila direktorica inštituta za javno zdravje Verica Jovanović. Kot je pojasnila, so umrle starejše osebe, ki so imele oslabljen imunski sistem, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.