Blaž Zupančič izpolnil normo za EP, Černjulova odpovedala nastop v Berlinu

Ljubljana, 25. julija - Blaž Zupančič (Mass) je na metalnem atletskem mitingu v Ljubljani v suvanju krogle zmagal z 19,84 m in izpolnil normo (19,90 m) za evropsko prvenstvo, ki bo od 7. do 12. avgusta v Berlinu ter je vse bližje, da postane drugi Slovenec, ki bo to orodje sunil prek 20 m. Nastopu na EP pa se je odpovedala skakalka v višino Maruša Černjul.