Ljubljana, 25. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastajajo zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 600 metrov, in na na cesti Vrhnika-Ljubljana na Vrhniki. Na ljubljanski obvoznici so zastoji med Bizovikom in Malencami proti Rudniku.