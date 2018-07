Zvečer popolni Lunin mrk

Maribor, 27. julija - Ob jasnem vremenu bo nocoj mogoče uzreti popolni Lunin mrk. To pomeni, da bo Zemlja natančno med Soncem in Luno, s čimer bo Luna povsem v Zemljini senci. Dogodek bo po napovedih astronomov najdaljši popolni Lunin mrk v tem stoletju, zanimiv pa bo tudi zaradi posebnih barv in postavitve ostalih nebesnih teles.