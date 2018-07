Ljubljana, 25. julija - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi končal malo nad gladino. Največjo rast so zabeležile delnice Uniorja, ki so se podražile za 4,35 odstotka. Vlagatelji so opravili za 467.090 evrov prometa, največ z delnicami Krke, in sicer za 298.030 evrov.