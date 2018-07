Yoko Ono pri 85 letih z novim albumom kliče k miru

New York, 26. julija - Yoko Ono, umetnica in vdova člana skupine The Beatles Johna Lennona, je napovedala, da bo 19. oktobra izšel njen novi album Warzone. Nanj je 85-letnica uvrstila 13 na novo interpretiranih lastnih pesmi, ustvarjenih med letoma 1970 in 2009, ki širijo sporočila miru. Med njimi je znana oda svobodi Imagine.