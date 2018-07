Na razpis za direktorja TV Slovenija so se prijavili štirje kandidati

Ljubljana, 25. julija - Na razpis za direktorja Televizije Slovenija so se prijavili štirje kandidati, so za STA sporočili z RTVS. Po poročanju medijev naj bi se prijavili voditeljica Miša Molk, svetovalka direktorja časnika Večer Katja Šeruga, odgovorni urednik televizijskega programa v mariborskem regionalnem RTV centru Zoran Medved in režiser s Koroške Uroš Zavodnik.