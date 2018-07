Padla prva klapa novega slovenskega filma Prekletstvo Valburge

Ljubljana, 25. julija - Danes je padla prva klapa črne komedije Tomaža Gorkiča Prekletstvo Valburge. Prekletstvo Valburge je politično nekorektna črna komedija z obilico nasilja in krvi. Film spominja na filme horror slasher iz konca 70. in 80 let, ki gledalcem ne zagotavljajo le šoka in napetosti, temveč tudi zabavo in razvedrilo, so sporočili ustvarjalci.