Motorist iz Razdrtega naredil za več kot 4700 evrov prekrškov

Sežana, 25. julija - Motorist, ki ga je policija danes nekaj po polnoči ustavljala na območju Sežane in Senožeč, pri tem pa je naredil več prekrškov, je preizkus z alkotestom prestal, a test za mamila in strokovni pregled je odklonil. Motor so mu zasegli in izdali plačilni nalog, podali pa bodo tudi obdolžilni predlog. Skupni znesek vseh kršitev je 4730 evrov.