Muri ob vrnitvi med prvoligaše 1200 evrov kazni

Ljubljana, 25. julija - Nogometaši Mure so ob vrnitvi na prvoligaško sceno v prvem krogu prve lige Telekom Slovenije igrali neodločeno 1:1 s Triglavom, danes pa so v klubu dobili še račun disciplinskega sodnika zaradi nešportnega vedenja igralcev in nogometašev. Ob vrnitvi med najboljše bodo v Murski Soboti v blagajno NZS odšteli 1200 evrov.