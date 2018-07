Zindelova drama in film Oblika vode si delita le osnovno premiso

Los Angeles, 25. julija - Film Oblika vode v režiji Guillerma del Tora ne posnema drame Pulitzerjevega nagrajenca Paula Zindela Let Me Hear You Whisper, obe deli si zgolj delita osnovno premiso, je presodilo zvezno sodišče v Kaliforniji. Dokončno je zavrglo tožbo dramatikovega sina, ki je ustvarjalcem filma očital neizvirnost in posnemanje zgodbe brez navajanja vira.