Nad velik del Evrope nov vročinski val, drugod poplave

Bruselj/Sofija, 25. julija - Od Španije do Skandinavije je ta teden pričakovati nov vročinski val in v mestih, kot so Madrid, Pariz, Frankfurt, Amsterdam in Stockholm bi lahko dosegli najvišje temperature letos. Najhuje bo v četrtek in petek, napoveduje portal AccuWeather. Na jugovzhodu Evrope grozijo poplave. Bolgarija je Grčijo in Turčijo opozorila pred naraslimi vodami.