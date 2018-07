Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Krko

Ljubljana, 25. julija - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji doslej največ zanimanja pokazali za delnice Krke, katerih tečaj stoji na izhodiščni vrednosti. Podobno se dogaja z indeksom. Medtem delnice Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije in Gorenja pridobivajo, cenijo pa se delnice Pozavarovalnice Sava, Intereurope in Petrola.